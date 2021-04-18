Иваново, , 13:45 — REGNUM Крупный лесной пожар тушат в Южском районе Ивановской области, сообщили 18 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в Южском районе в восьми километрах к югу от н.п. Моста. Сообщение о возгорании поступило в 12:15 18 апреля. Установлено, что площадь пожара составляет 7,7 га, горит лесная подстилка. В 12:25 пожар локализован. В тушении огня участвуют 29 человек, 11 единиц техники.

С 14 апреля в Ивановской области начался пожароопасный сезон, решение принято в связи с текущей лесопожарной обстановкой.