Москва, , 13:49 — REGNUM Глава департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов прокомментировал сообщения о том, что бывший главный тренер «красно-белых» Валерий Карпин снова находится в шорт-листе кандидатов на данную должность. Его слова 18 апреля приводит «Спорт-Экспресс».

"Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее будет шорт-лист с подачи журналистов», — сказал Фетисов.

В то же время, в конце прошлого года нынешний главный наставник «Спартака» — итальянский специалист Доменико Тедеско, сообщил, что он покинет команду по окончании нынешнего сезона.

Отметим, Валерий Карпин, который в настоящее время является главным тренером клуба «Ростов», находился на должности главного тренера «Спартака» в период с 2009 по 2014 год и под его руководством команда два раза становилась вице-чемпионом России.

Напомним, ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил, что Карпин находится в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака».