Новочеркасск, Ростовская область, , 13:24 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту аварии с пятью погибшими. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 18 апреля.

Обложка. ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, 14-летний подросток, находившийся за рулём Hyundai Solaris, не справился с управлением и столкнулся с деревом в переулке Машиностроительный. В иномарке находились ещё пятеро подростков.

В результате аварии погибли пять человек, в том числе водитель. Ещё один подросток госпитализирован в больницу, его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами смертельного ДТП в Ростовской области стали пятеро подростков