Новочеркасск, Ростовская область, 18 апреля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Новочеркасске Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту аварии с пятью погибшими. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 18 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Обложка. ДТП

По предварительным данным, 14-летний подросток, находившийся за рулём Hyundai Solaris, не справился с управлением и столкнулся с деревом в переулке Машиностроительный. В иномарке находились ещё пятеро подростков.

В результате аварии погибли пять человек, в том числе водитель. Ещё один подросток госпитализирован в больницу, его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.