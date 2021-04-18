Екатеринбург, , 13:49 — REGNUM Совет Международной шахматной федерации (FIDE) в Екатеринбурге будет проведен во время турнира претендентов, который состоится там же. Об этом 18 апреля рассказала управляющий директор FIDE Дана Рейзниеце-Озола на пресс-конференции, посвященной турниру.

«Параллельно турниру претендентов в Екатеринбурге будет проводиться и совет FIDE. Впервые мы будем пробовать проводить его в гибридном формате», — сказала она.

Также Рейзниеце-Озола добавила, что в Екатеринбург в самое ближайшее время прибудет президент FIDE Аркадий Дворкович и часть членов совета федерации, а часть из них будет участвовать в нем в удаленном формате.

Отметим, шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге, который был прерван весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, будет возобновлён 19 апреля.