Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Самой инновационной компанией мира в 2021 году по версии консалтингового агентства The Boston Consulting Group (BCG) является американский гигант Apple. Об этом свидетельствует рейтинг 100 самых инновационных компаний мира, опубликованный на сайте BCG.

Агентство BCG в течение 15 лет ежегодно публикует список самых инновационных компаний мира. Для составления рейтинга специалисты BCG проводят опросы руководителей компаний, выявляя их нацеленность на инновации и готовность инвестировать в новые технологии.

Первую пятёрку рейтинга самых инновационных компаний 2021 года заняли американские организации Apple, Alphabet (родительская компания Google), Amazon, Microsoft и Tesla. Замкнули десятку южнокорейская компания Samsung, американский производитель аппаратного обеспечения IBM, китайский гигант Huawei, японская корпорация Sony и фармацевтическая компания из США Pfizer.

В сравнении с 2020 годом из первой десятки рейтинга выбыли китайская компания Alibaba и американская Facebook. В новой версии рейтинга эти организации разместились на 14 и 13 местах соответственно.