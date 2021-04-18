Вашингтон, 18 апреля, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Самой инновационной компанией мира в 2021 году по версии консалтингового агентства The Boston Consulting Group (BCG) является американский гигант Apple. Об этом свидетельствует рейтинг 100 самых инновационных компаний мира, опубликованный на сайте BCG.

(сс) Toshiyuki IMAI IPhone

Агентство BCG в течение 15 лет ежегодно публикует список самых инновационных компаний мира. Для составления рейтинга специалисты BCG проводят опросы руководителей компаний, выявляя их нацеленность на инновации и готовность инвестировать в новые технологии.

Первую пятёрку рейтинга самых инновационных компаний 2021 года заняли американские организации Apple, Alphabet (родительская компания Google), Amazon, Microsoft и Tesla. Замкнули десятку южнокорейская компания Samsung, американский производитель аппаратного обеспечения IBM, китайский гигант Huawei, японская корпорация Sony и фармацевтическая компания из США Pfizer.

В сравнении с 2020 годом из первой десятки рейтинга выбыли китайская компания Alibaba и американская Facebook. В новой версии рейтинга эти организации разместились на 14-м и 13-м местах соответственно.