Лондон, , 13:13 — REGNUM Французский нападающий лондонского футбольного клуба «Челси» Оливье Жиру может перейти в чемпионат Италии. Об этом 18 апреля сообщает Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, возможностью заполучить в свой состав 34-летнего футболиста интересуются такие команды, как «Рома», «Милан» и туринский «Ювентус». При этом директор римской команды на прошедшей неделе встретился с агентами игрока.

Отметим, Оливье Жиру играет в составе «Челси» с 2018 года, а до того выступал в таких клубах, как лондонский «Арсенал» и «Монпелье». В нынешнем сезоне провел в составе «Челси» 14 матчей и отметился в них четырьмя забитыми мячами.