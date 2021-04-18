Астана, 18 апреля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Военнослужащие из Казахстана в нынешнем году не будут принимать участие в параде Победы в Москве. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель департамента воспитательной и идеологической работы минобороны Казахстана полковник Виталий Адамович. Видеозапись брифинга 18 апреля была размещена на канале министерства обороны Казахстана в видеохостинге YouTube.

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По словам военного, в нынешнем году изначально не планировалось, что казахстанские военные будут принимать участие в параде в Москве.

«В этом году участие казахстанских военнослужащих в параде на Красной площади не планировалось изначально», — сказал он.

Адамович добавил, что в 2020 году военные из Казахстана выезжали на парад Победы в Москву в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Напомним, 16 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в 2021 году парад Победы в Москве точно состоится.