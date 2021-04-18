Москва, , 12:52 — REGNUM Коэффициент распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Российской Федерации сегодня, 18 апреля, продолжил некоторый рост и увеличился до 1,07. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Вирус SARS-CoV-2 (сс)NIAID

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Данный коэффициент продолжает рост уже несколько дней подряд и теперь достиг 1,07. Это максимальный показатель с 7 декабря 2020 года. При этом в Москве данный коэффициент достиг 1,33 — это максимум для столицы с 7 октября 2020 года.

Стоит отметить, что коэффициент распространения коронавируса выше единицы отмечается только в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Кроме Москвы это ещё Московская область (1,04) и Ростовская область (1,01). В Санкт-Петербурге коэффициент снизился до единицы.

Отметим, что коэффициент распространения коронавируса — это переменная, которая показывает, сколько человек, зараженный SARS-CoV-2, в среднем успевает заразить других людей до своей изоляции.