Астрахань, , 12:38 — REGNUM Представители Астраханской области в Совете Федерации РФ отчитались о доходах за 2020 год. Как сообщает ИА REGNUM, сведения о доходах и имуществе опубликованы на официальном портале СФ.

Рембрандт. Притча о неразумном богаче. 1627

Представитель областной думы Геннадий Орденов заработал 8 млн 022 тыс. 598 рублей, его супруга — 2 млн 051 тыс. 876 рублей. В 2019 году доход сенатора составил 7 млн 270 тыс. 303 рубля, а в 2020 году возрос почти на 750 тысяч.

Орденову принадлежат квартира и автомобиль Toyota Land Cruiser 200, его супруге — доля земельного участка и квартира. В пользовании у сенатора и его супруги находятся ещё две квартиры.

Представитель областного правительства Александр Башкин получил доход в 5 млн 677 тыс. 349 рублей, его супруга — 3 млн 073 тыс. 743 рубля. Согласно данным декларации за 2019 год, годом ранее он заработал 8 млн 428 тыс. 688 рублей.

В собственности у сенатора находится земельный участок, доля квартиры, два гаража и автомобиль Hyundai IX-55, у его супруги — квартира и доля ещё одной квартиры, гараж и автомобиль Mercedes Benz Е 300. В пользовании у супругов также находится ещё одна квартира.