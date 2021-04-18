Мадрид, , 12:48 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» поздравил команду «Барселону» с победой в финальном матче Кубка Испании. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба мадридской команды на своей странице в соцсети Twitter.

«Поздравляем «Барселону» и её болельщиков с заслуженным Кубком Испании в 2021 году», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Барселона» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом 0:4 мадридской команде «Атлетик» в матче финала Кубка Испании.