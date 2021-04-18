Москва, , 12:27 — REGNUM Сервис Superjob провел опрос, по результатам которого выяснилось, что только 15% респондентов одобряют установление бессрочного масочного режима в России.

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Сообщается, что в исследовании участвовали по тысяче человек из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 человек из городов-миллионников. 64% респондетов считают, что ни в коем случае нельзя устанавливать масочный режим бессрочно. Но при этом 15% высказались за то, чтобы маски в общественных местах нужны было носить все время.

Напомним, что Роспотребнадзор заявил о продолжении действия масочного режима, несмотря на некоторую стабилизацию ситуации с коронавирусом в России.