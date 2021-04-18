18 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Младжан Джорджевич, , 15:38 — REGNUM На днях в Белграде, пользуясь присутствием посла Российской Федерации в Сербии Александра Боцан-Харченко, советник президента Сербии Александра Вучича Драгутин Матанович заявил, что есть «своего рода шум в СМИ об отношениях между Белградом и Москвой, так как Драган Джилас (один из лидеров сербской оппозиции. — М.Д.) и Младжан Джорджевич сотрудничают с некими российскими СМИ, в которых они выступают с мнениями против президента Вучича». Реагируя на его слова, Боцан-Харченко ответил, что это мелочь, если учесть размеры медийного пространства в России и что «такие тексты не имеют ничего общего с официальным отношением Москвы к Сербии».

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

С одним тезисом Матановича я могу согласиться — против России ведется гибридная война, это однозначно. Однако ведет ее не сербская оппозиция, а именно (и к сожалению) президент Сербии Александр Вучич.

Первые открытые признаки антироссийской кампании появились в сербских проправительственных СМИ в конце ноября 2019 года в ходе так называемого дела «шпиона из российского посольства», когда была распространена видеозапись, на которой предполагаемый сотрудник российской дипмиссии и ГРУ Георгий Клебан якобы покупает конфиденциальную информацию у «одного сербского офицера».

Дважды атакам тех же СМИ подвергался и известный российский журналист и депутат Госдумы, ныне глава Россотрудничества Евгений Примаков. Сначала за то, что он якобы предложил президенту Сербии сформировать правительство с лидерами оппозиции (среди имен которых было упомянуто и мое), а позже, перед назначением на пост главы Россотрудничества, в сообщениях сербских изданий говорилось о том, что «Россия открыто выступает против независимой политики Александра Вучича», так как «друга сербской оппозиции» назначают на должность директора организации, которая якобы «финансирует демонстрации в странах по всему миру, где интересы России находятся под угрозой».

Владимир Путин и Александр Вучич. Сербия Kremlin.ru

Не упоминая уже такие мелочи, как то, что российскую гуманитарную помощь по борьбе с коронавирусом, в отличие, например, от китайской, встречал не Вучич, а «нетрадиционный» премьер-министр Ана Брнабич, или что в прайм-тайме государственного телеканала РТС несколько раз показывался антипутинский фильм Виталия Манского «Свидетели Путина», стоит напомнить читателям, что самая мощная волна нападок на Россию началась летом 2020 года, и снова со стороны высших представителей сербской власти и их СМИ. Тогда после насильственных протестов против повторного введения комендантского часа почти не было интернет-порталов, телеканалов и газет, которые не сообщали бы о предполагаемом участии России в их организации.

«Сербский телеграф» пошел дальше всех, включив в состав «российского глубинного государства, которое хочет свергнуть Вучича за спиной у Путина», Светлану Медведеву, супругу бывшего премьер-министра и президента России Дмитрия Медведева, директора фонда «Двуглавый орел» и экс-директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова, упомянутого выше Евгения Примакова и даже Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Наконец, разве не Вучич по просьбе своих западных натовских наставников без какого-либо предупреждения отменил участие сербских вооруженных сил в совместных сербско-белорусско-российских учениях «Славянское братство» всего за день до их начала?

Сербские военные (сс) Zoupan

Честно говоря, не помню, что на российских пропагандистских сайтах, работу которых оплачивает нынешний сербский режим, можно было увидеть материалы, осуждающие все эти действия сербских властей, которые следует назвать именно так — гибридной войной против России. Статьи, которые на сайте ИА REGNUM уже больше двух лет публикуем мы с Драганой Трифкович, Стеваном Гайичем, Деяном Мировичем, Зораном Чворовичем и другими сербскими интеллектуалами, вопреки воплям российских лоббистов Вучича, никак не могут навредить сербско-российским отношениям. Скорее, наоборот — именно мы бережем дружбу между нашими странами от Вучича и его политики, ставящей своей целью сделать Россию соучастницей предательства Косово и Метохии.

Принимая во внимание эти факты, становится ясно, почему советник президента Сербии Матанович обеспокоен тем, что ИА REGNUM говорит правду о реальных намерениях сербских властей в отношении Косово и Метохии, а также о неудобствах, создаваемых жесткой позицией России, настаивающей на том, что решение по поводу статуса южного сербского края может приниматься только в рамках Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Распространение необоснованного оптимизма вучичевской пропагандой внутри РФ — лишь анестезирующее средство для сербского и российского общественного мнения, за которым скрывается намерение представить предательство Косово и Метохии как героический поступок Александра Вучича, который он совершил при полной поддержке Владимира Путина и Российской Федерации.

Славянский эпос. Славяне на своей Земле — 1912

Несмотря на эту скрытую повестку и влияние, которое западные лидеры оказывают на Вучича, мы продолжим способствовать развитию братских российско-сербских отношений на основе искреннего сотрудничества и доверия и будем надеяться, что их не постигнет судьба отношений России с Черногорией и Македонией. Сербские спонсоры российского лобби Вучича пусть продолжают свое дело — история нас рассудит.