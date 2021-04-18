Москва, , 12:28 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин может снова занять пост главного наставника московской команды «Спартак». Об этом 18 апреля сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, руководство «красно-белых» все еще ищет замену итальянскому специалисту Доменико Тедеско, который находится на посту главного тренера «Спартака» в настоящее время. Также в список кандидатов на данную должность входит Карпин, который уже занимал ее с 2009 по 2014 год.

При этом в конце минувшего года Тедеско заявил, что он уйдет из «Спартака» по окончании нынешнего сезона.

Отметим, в настоящее время в активе «красно-белых» 47 очков, что позволяет московскому «Спартаку» находиться на третьем месте турнирной таблицы Российской Премьер-лиги.