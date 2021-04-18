Тамбов, , 12:19 — REGNUM Представители Тамбовской области в Совете Федерации РФ отчитались о доходах за 2020 год. Как сообщает ИА REGNUM, сведения о доходах и имуществе опубликованы на официальном портале СФ.

Александр Бабаков, представляющий в Совете Федерации администрацию Тамбовской области, в 2020 году заработал. 483 млн 681 тыс. 960 рублей. За год доходы сенатора снизились более чем на 28 миллионов рублей: в 2019 году он декларировал доход в 512 миллионов.

У его супруги, согласно документам, никакого дохода не было. Сенатору принадлежат два земельных участка, две квартиры и гараж. Вся недвижимость у него появилась в 2020 году. У его супруги и ребёнка в пользовании находится квартира. Собственного транспорта у семьи нет.

Представителем законодательного органа государственной власти Тамбовской области Светлана Коростелева была назначена в 2020 году. За год её доход составил 2 млн 383 тыс. 021 рубль. У неё в собственности находится одна квартира, ещё одна — в пользовании. Другой недвижимости и транспортных средств у Коростелевой нет.