Вашингтон, , 12:16 — REGNUM Администрация президента США Джозефа Байдена выдвинула на должность заместителя администратора американского аэрокосмического агентства NASA Памелу Мелрой, совершившую три космических полёта на шаттлах. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Мелрой входила в состав переходного руководство NASA при новой администрации президента Байдена. Она считалась основным кандидатом на пост главы NASA, однако позже Байден выдвинул на эту должность сенатора США Билла Нельсона. Теперь в администрации Байдена предложили Мелрой должность заместителя Нельсона.

«Для меня стало большой честью, что президент Байден поручил мне поддержать сенатора Нельсона и войти в руководство NASA. Агентство играет решающую роль в борьбе Америки с изменением климата и за сохранение лидерства в космосе», — отметила Мелрой.

Кандидатуры главы NASA и его заместителя должны быть утверждены профильным комитетом сената США и пройти голосование полного состава совета.

Памела Мелрой служила в военно-воздушных силах США, участвовала в американских военных операциях в Панаме и Персидском заливе. В 2000 году совершила первый космический полёт на шаттле «Дискавери». Позже она была в космосе ещё дважды: в 2002 и 2007 годах.

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