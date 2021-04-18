Лас-Вегас, США, 18 апреля 2021, 12:20 — REGNUM Белорусский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Орловский победил представителя США Чейза Шермана на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Vegas 24, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По итогам всех трех заявленных раундов судьи единогласным решение со счетом 29−28, 29−28, 29−28 отдали победу спортсмену из Белоруссии.
Отметим, это 31-я (20 — досрочно) победа в активе 42-летнего Андрея Орловского при 20 поражениях и двух поединках без результата. Для 31-летнего Чейза Шермана это поражение стало седьмым при 15 (14 — досрочно) победах.