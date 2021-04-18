Москва, , 12:00 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 8632 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 8632 новых случая заражения выявлены в 83 регионах России из 85. При этом 12,7% новых случаев не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 389 человек. Выздороветь от COVID-19 смогли 7391 человек.

Относительно высокий уровень заражения коронавирусом сохраняется в Москве — за сутки в столице выявлено 2252 новых случая. На втором месте Санкт-Петербург — 695 случаев за сутки. Далее следуют: Московская область (591), Ростовская область (240), Нижегородская область (204).