Минск, , 12:05 — REGNUM В Белоруссии за сутки выявили 1300 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 18 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в стране зарегистрировали 344 223 случая инфицирования, 2423 из которых оказались смертельными (за сутки умерли десять человек).

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334 852 человека выздоровели, за сутки в Белоруссии по факту выздоровления выписали 1479 человек.

В прошлые сутки в республике выполнили 19 533 теста на SARS-CoV-2, с начала пандемии — 5 666 746.