Салехард, , 11:59 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 апреля сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 17 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 18 апреля 38 339 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 37 070 человек, 412 пациентов с COVID-19 скончались.