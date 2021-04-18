Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Звукорежиссёры военной драмы «Грейхаунд» и мультфильма «Душа» получили премию Golden Reel за лучшую работу со звуком в кинематографе в 2020 году. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Премия Golden Reel вручается ассоциацией Motion Picture Sound Editors, объединяющей аудиомонтажёров, работающих в области кино и телевидения. Из-за сложной эпидемиологической ситуации 68-ая церемония вручения премии Golden Reel прошла в онлайн-формате.

Премию за лучшие шумовые эффекты получили специалисты, работающие над военной драмой Аарона Шнайдера «Грейхаунд». Приз за лучшую работу с диалогами и дубляжем получил фильм «Суд над чикагской семеркой». Премию за лучшую фоновую музыку присудили триллеру «Довод» Кристофера Нолана.

Среди анимационных работ премию за лучший звук получили звукорежиссёры мультфильма студии Pixar «Душа». Также премии были удостоены специалисты по звуку, занимавшиеся проведением конкурса «Евровидение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле мультфильм «Душа» получил премию «Энни» в категории «Лучший анимационный фильм» 2020 года.

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