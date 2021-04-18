Воронеж, , 11:32 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 176 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 18 апреля. Накануне, 17 апреля, также сообщалось о 176 новых случаев.

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За сутки выписаны с выздоровлением 225 человек. Впервые за многие недели в Воронежской области зафиксировано существенное сокращение суточного числа умерших ковид-пациентов — на утро 18 апреля зарегистрировано три новых смерти, тогда как сутками ранее сообщалось о 21 скончавшемся.

Всего в Воронежской области подтверждено 78 572 случаев заражения ковидом, выздоровели 73 544 человека. Скончались 3 091 пациент с COVID-19.