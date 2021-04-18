Минск, 18 апреля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Белорусская оппозиция назвала провокацией спецслужб информацию о готовящемся государственном перевороте и планируемом убийстве Александра Лукашенко, призвав воздержаться от «скоропалительных выводов и решений». Об этом 18 апреля сообщает ИА Интерфакс-Запад со ссылкой на заявление, распространяемое пресс-службой формального лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

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«Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ (Российской Федерации — ИА REGNUM) и РБ (Республики Беларусь — ИА REGNUM), куда втянули граждан Беларуси и США. Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси», — говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская последовательно выступает за «разрешение политического кризиса» в республикепосредством«переговоров и проведения свободных честных выборов».

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Напомним, 17 апреля белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о задержании группы людей, связанной с американскими спецслужбами иготовившей покушение на него и его детей.

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