Бостон, США, , 12:03 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» переиграл команду «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой хозяев со счетом 118:114.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший за игру 47 очков.

В составе «Бостона» самым результативным оказался легкий форвард Джейсон Тейтум, который оформил в матче впечатляющий дабл-дабл с 44 очками и десятью подборами.

Отметим, «Бостон» одержал шестую победу подряд и в следующей встрече 20 апреля сыграет с командой «Чикаго Буллз». «Голден Стэйт» этим поражением прервал серию из пяти подряд побед и в этот же день встретится с клубом «Филадельфия Сиксерс».