Финикс , США, 18 апреля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Сперс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Финикс Санз Арена» в Финиксе и закончилась в пользу гостей со счетом 85:111.

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Сан-Антонио» Руди Гэй, набравший за игру 19 очков.

В составе «Финикса» самым результативным оказался разыгрывающий Джевон Картер, который смог набрать 17 очков в матче.

Отметим, «Сан-Антонио» этой победой прервал свою проигрышную серию из двух игр подряд и в следующей встрече 20 апреля сыграет с командой «Индиана Пэйсерс». «Финикс» этим поражением прервал серию из пяти подряд побед и в этот же день встретится с клубом «Милуоки Бакс».