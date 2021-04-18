Берлин, , 11:17 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что именно Берлин должен всеми силами помочь Украине вступить в военный блок НАТО, так как Германия несет «особую историческую ответственность» за нацистские преступления против украинского народа. Об этом Мельник заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

Мельник заявил, что именно Германия обязана взять на себя ведущую роль, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса. Украинский дипломат связал это с тем, что именно германия «несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа».

Напомним, что Украина стремится в НАТО уже долгие года. Североатлантический альянс ещё в 2008 году на саммите в Бухаресте обещал, что Украина и Грузия когда-нибудь станут членами военного блока НАТО. Но до сих пор военный блок не предоставил ни Киеву, ни Тбилиси Плана действий по подготовке к членству в альянсе — это первая юридическая процедура по вступлению в НАТО.

После государственного переворота 2014 года Украина даже изменила Конституцию, в которой теперь прописано, что эта страна всеми силами стремиться в НАТО и ЕС.

В самой Германии большинство политиков считает, что Украина не готова вступить в альянс и не будет готова даже в среднесрочной перспективе. Иными словами страны ЕС, входящие в НАТО, просто не хотят видеть в альянсе Украину, так как это неминуемо вызовет проблемы с Россией.