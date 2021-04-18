Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 121:100.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший за игру 37 очков.

В составе «Детройта» самым результативным оказался форвард Айзея Стюарт, который оформил в матче дабл-дабл с 19 очками и 12 подборами.

Отметим, «Вашингтон» одержал третью подряд победу и в следующей встрече 20 апреля сыграет с командой «Оклахома-Сити Тандер». «Детройт» выиграл прошлый матч и в этот же день встретится с клубом «Кливленд Кавальерс».