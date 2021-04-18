18 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Ключевая тема свердловской повестки за неделю 12—18 апреля 2021 года — лишение лицензии банка «Нейва». Особенно болезненно эту новость восприняли вкладчики банка.

Антон Якимов, , 12:14 — REGNUM Лишение лицензии уральского банка «Нейва» стало главным событием для многих жителей Свердловской области. Особенно для тех, кто хранил в банке свои сбережения или использовал его инструменты для ведение бизнеса.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Учреждение лишили банковской лицензии за «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так сообщили в Центробанке. В самой же «Нейве» считают по-другому: по мнению руководства структуры, банк увлёкся валютными операциями и «не прочувствовал смену настроения регулятора».

Тем не менее факт есть факт: последствия лишения лицензии уже ощутили на себе многие жители региона. Так, предприниматель Егор Бычков стал одним из пострадавших от отзыва лицензии у банка «Нейва». У возглавляемого Бычковым благотворительного фонда «Живи, малыш» там лежало 1,2 млн рублей. На получение этих денег у фонда могут уйти годы.

«Да, у нас завис миллион с лишним на неопределенное время — будем возвращать через реестр кредиторов», — пишет Бычков. У предпринимателя в банке хранились счета ещё двух коммерческих компаний, но суммы были невелики (до 100 тыс. рублей каждая).

Благотворительность смягчает бедность, XVIII век

Бычков — не единственный известный пострадавший. Так, в банке обслуживался глава Екатеринбургского центра гидов, экс-замминистра физкультуры, спорта и туризма Свердловской области Константин Брыляков. «Вот так утром встаешь и понимаешь, что твой бизнес встал, так как у твоего банка отозвали лицензию», — пишет он.

Большинство пострадавших не так известны массовому читателю. Тем из них, кто держал в банке до 1,4 млн рублей, повезло больше других: их средства в полном объёме должны вернуть через Агентство по страхованию вкладов.

Причины и следствия

Другая тема для обсуждения — почему «Нейву» на самом деле лишили лицензии?

«В чем заключалась сомнительность операций? Физические лица были сомнительными или иностранная валюта? Если возникли некие сомнения, почему бы не провести проверку? Если обнаружили серьёзные нарушения, закрыть банк, привлечь виновных. Если нет, оставить банк в покое и перестать сомневаться», — считает предприниматель Алексей Садовский.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решение ЦБ стало абсолютно неожиданным для всех, в том числе и для сотрудников Нейвы (у многих деньги были в том банке)», — пишет Евгения П.

«Отозвали лицензию за то, что курс обмена в Нейве был самый выгодный и купюры мелкие в наличии. Из-за Нейвы дела у нужных банков не шли, вот и отобрали лицензию, чтобы не мешались, не составляли конкуренцию грабительским курсам», — утверждает пользователь Advance.

Впрочем, последнее утверждение оспаривают другие пользователи. «Насчет утверждения, что крупные банки убирают конкурента — не смешите, банк Нейва никакой не конкурент крупным банкам из топ-10, слишком мелкий, они его и не замечали…» — пишет пользователь «АртU».

Конкуренты Dr Mary Gillham Archive Project

Есть и те, кто поддерживают «жесткие» действия ЦБ. «Сейчас не нищие 90-е, чтобы бабло отмывать и всякие подозрительные операции мутить. Был у меня счёт в «Банке 24.ру», благо я успел от туда бабло вывести, а крякнул банк за тоже самое…» — вспоминает «Киберстранник».

Другие оспаривают тезис о лишении лицензии за курс валюты. «Причем тут курс валюты? Это вообще мелочь в банковском секторе. Просто так лицензию не отзывают. Сначала проверка идет, после этого еще срок есть. К тому же просто так лучше ставки, курсы не дают. Обычно это происходит в ущерб или нарушение чему то, ради привлечения денег», — пишет другой пользователь.

Рассуждения, впрочем, делу не помогут. Пострадавшие надеются, что их средства вернут согласно нормам действующего законодательства. Пока же многие из вкладчиков ищут способы уладить пошатнувшееся экономическое положение.

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