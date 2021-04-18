Буффало, США, , 11:44 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась в пользу гостей со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забили Джаред Макканн (11-я минута), Эван Родригес (36-я) и Брайан Раст (33-я, в большинстве).

У «Баффало» голы забили Тейдж Томпсон (27-я) и Кейси Миттельштадт (52-я, в большинстве).

Отметим, в следующем матче «Питтсбург», проигравший прошлую встречу, позднее 18 апреля снова встретится с «Баффало», который выиграл прошлый матч.