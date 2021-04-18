Запорожье, Украина, , 11:19 — REGNUM 18 апреля шестой энеретический блок Запорожской атомной электростанции отключили от энергосистемы и вывели на капитальный планово-предупредительный ремонт, сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

«18 апреля 2021 [года] в 00 часов 01 минуту (совпадает с московским временем — ИА REGNUM) энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен на капитальный планово-предупредительный ремонт», — сообщает источник.

На ремонте также находятся первый и третий энергоблоки электростанции. В работе остаются три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2930 МВт.

Радиационный фон в районе расположения атомной электростанции и в санитарно-защитной зоне соответствуют естественному радиационному фону и составляет 8−12 микрорентген в час.

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Напомним, 28 июня 2020 года шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции был выведен из резерва и подключен к энергосистеме.