Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Совокупные затраты американской компании Amazon на фильмы, сериалы и музыку на стриминговые сервисы Prime в 2020 году превысили $11 млрд. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на отчётность компании.

Общие расходы включают затраты на лицензирование и производство видео и аудиоматериалов, предлагаемых пользователям Amazon Prime. В сравнении с 2019 годом расходы Amazon на создание контента выросли на 41%.

В настоящее время общее число подписчиков Amazon Prime составляет около 200 млн. За год аудитория стриминговых сервисов Amazon выросла на 50 млн человек.

Издание отмечает, что рост расходов свидетельствует о стремлении Amazon стать мировым лидером в области цифровых развлечений. Примерно такую же сумму (около $11,8 млрд) потратила на создание видеофильмов и сериалов в 2020 году компания Netflix.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в Amazon объявили о начале работы над сериалом по мотивам комедийного боевика «Мистер и миссис Смит».

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