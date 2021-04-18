Киев, , 10:39 — REGNUM Европейское командование США (USEUCOM) не собирается расширять программу подготовки Вооруженных сил Украины — действующая программа будет продолжена без изменений. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя армии США майора Монику Комо.

Напомним, что США и другие страны НАТО занимаются подготовкой Вооруженных сил Украины. Также Североатлантический альянс оказывает ВСУ материально-техническую помощь.

Недавно на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев просит США существенно расширить программу обучения украинских солдат американскими инструкторами.

Однако майор Комо заявила, что Европейскому командованию США ничего не известно о каких-либо просьбах со стороны Украины о дополнительных программах подготовки военных.

«USEUCOM не известно о каких-либо просьбах из Украины о дополнительной подготовке с нашей стороны там; мы уже проводим постоянную подготовку с Украиной на регулярной основе», — сказала представитель армии США.