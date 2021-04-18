Киев, 18 апреля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Европейское командование США (USEUCOM) не собирается расширять программу подготовки Вооруженных сил Украины — действующая программа будет продолжена без изменений. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя армии США майора Монику Комо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Упряжка. Война на Украине

Напомним, что США и другие страны НАТО занимаются подготовкой Вооруженных сил Украины. Также Североатлантический альянс оказывает ВСУ материально-техническую помощь.

Недавно на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев просит США существенно расширить программу обучения украинских солдат американскими инструкторами.

Однако майор Комо заявила, что Европейскому командованию США ничего не известно о каких-либо просьбах со стороны Украины о дополнительных программах подготовки военных.

«USEUCOM не известно о каких-либо просьбах из Украины о дополнительной подготовке с нашей стороны там; мы уже проводим постоянную подготовку с Украиной на регулярной основе», — сказала представитель армии США.