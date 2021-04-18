Детройт, США, , 10:40 — REGNUM Хоккейный клуб «Чикаго Блэкхоукс» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 0:4.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Патрик Кейн (20-я минута), Алекс Дебринкэт (33-я), Уайатт Калинюк (42-я) и швейцарский форвард «Чикаго» Пиус Зутер (56-я, в пустые ворота).

Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров, а также российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Чикаго», проигравший прошлую встречу, 20 апреля встретится с клубом «Нэшвилл Предаторз». «Детройт» этим поражением прервал свою победную серию из трех матчей подряд и в этот же день сыграет с командой «Даллас Старз».