Бишкек, , 10:41 — REGNUM В Киргизии за сутки зарегистрировали 244 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 18 апреля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

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Всего в стране с начала пандемии подтвердили 91 883 случая инфицирования. 86 907 человек выздоровели (134 человека за сутки), 1549 умерли (за сутки скончались три человека).

2456 человек находятся на лечении. 1227 из них лечатся в условиях стационаров медицинских учреждений, 1229 — получают помощь специалистов амбулаторно.

За сутки также зарегистрировали четыре случая заражения коронавирусом медицинских работников. С начала пандемии в стране зарегистрировали 4354 случая инфицирования медицинских работников, 4269 из них выздоровели.