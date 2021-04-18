Калуга, 18 апреля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Калуге, вечером 17 апреля прошла церемония закрытия Международного фестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Владислав Шапша вручил губернаторский приз анимационному фильму «Белка и стрелка. Карибская тайна». Награду получила исполнительный продюсер фильма Любовь Кузнецова.

На участие в конкурсе претендовало около 800 фильмов из более 80 стран мира. Гран-при фестиваля «Клушанцев» за лучший художественный фильм в 2021 году получила китайская картина «Блуждающая земля» режиссера Франта Гво. В номинации «Лучший документальный фильм» награду получил фильм «В поисках Света» (режиссер Адам Даннеки, Великобритания). Лучшим короткометражным был признан фильм «Морфо» режиссера Анастасии Щупловой из России. Специального приза госкорпорации «Роскосмос» удостоен фильм «Наблюдатель» режиссера Дмитрия Семенова. Приз президента фестиваля Игорь Угольников вручил фильму «Альгиз» режиссера Кристины Михайловой. Награду, уникальную для кинофестивалей, за лучшее полнокупольное кино, вручили фильму «Он был первым». Её получил руководитель творческой группы, заведующий планетария Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского Дмитрий Фетисов.

В 2020 году из-за пандемии кинофестиваль «Циолковский» проходил в режиме онлайн и поэтому награды были вручены на фестивале 2021 года. За технические находки гран-при фестиваля «Клушанцев» прошлого года получил фильм «Салют 7». Награду получили легендарный оператор Сергей Астахов и руководитель «Алгус студии» Алексей Гусев. Приз президента фестиваля 2020 года был вручен режиссеру фильма «Время первых»Тимуру Бекмамбетову. Он в свою очередь вручил награду фестиваля 2021 года — гран-при «Циолковский» — фильму «Проксима» (режиссер Алис Винокур, Франция-Германия). Награду победителю фестиваля в номинации «Лучший полнометражный фильм» и гран-при «Королев» внук великого конструктора Андрей Королев вручил фильму «Спутник» (режиссер Егор Абраменко, Россия). От команды продюсеров награду получил Федор Бондарчук. Глава региона Владислав Шапша вручил губернаторский приз анимационному фильму «Белка и стрелка. Карибская тайна». Награду получила исполнительный продюсер фильма Любовь Кузнецова.

«Мне кажется, фестиваль получился интересным», — сказал Владислава Шапша. Калужский губернатор назвал фестиваль «Циолковский» новой звездой на небосклоне мирового кино, пожелав ему дальнейшей успешной судьбы.

Задача кинофестиваля фестиваля «Циолковский», помимо открытия новых фильмов о космосе, состоит в популяризации всех направлений науки и искусства, связанных с космосом, в укреплении традиций международного диалога ученых и кинематографистов, а также в сохранении исторической памяти и гордости за великие космические свершения. Следующий Международный фестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» пройдет в Калуге в 2022 году.