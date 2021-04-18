Донецк, , 10:40 — REGNUM Украинская армия семь раз за сутки нарушила перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 18 апреля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

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Под обстрелами боевиков ВСУ оказались населенные пункты: Горловка (поселок шахты «6/7»), Железная Балка, Донецк («Вольво-центр», поселок шахты «Трудовская»), Луганское, Ленинское, по которым украинская армия выпустила 67 единиц боевых припасов.

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Территория Донецкой Народной Республики была атакована из минометов калибра 120 мм, 82 мм, БТР/БМП, гранатометов АГС, РПГ/СПГ, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Уточняется, что все запросы режима тишины путем задействования координационного механизма украинская сторона в СЦКК проигнорировала.

Жертв среди мирных граждан и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

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Напомним, в предыдущие сутки украинская армия тринадцать раз нарушила перемирие в Донецкой Народной Республике.

Отметим, львовский журналист Станислав Безушко опубликовал в украинском издании Zaxid.net статью «Не моя война», в которой признал, что большинство украинского общества не готово идти на фронт и «воевать» с Россией.

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