Ханты-Мансийск, 18 апреля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 18 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 59 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 18 апреля в Югре зарегистрировано 55 308 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 53 985 человек, 788 пациентов с COVID-19 скончались.