Нью-Йорк, США, , 10:07 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал три очка (шайба + две результативные передачи) в победном матче с командой «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3) в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В результате этого в активе 29-летнего хоккеиста стал 301 голевой пас в его заокеанской карьере, что позволило игроку выйти 20-е место по данному показателю в лиге среди российских игроков и сравняться с Валерием Каменским.

При этом рекорд среди российских игроков в НХЛ принадлежит Сергею Федорову, который отдал 696 голевых передач в 1248 матчах.

Отметим, в нынешнем сезоне Артемий Панарин сыграл в составе «Рейнджерс» в 33 матчах и смог набрать в них 50 (16 шайб +36 результативных передач) очков.