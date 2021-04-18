Вашингтон, 18 апреля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Авторы сценария к первому фильму серии «Хищник» подали судебный иск с требованием возвращения прав на франшизу. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Monsterlegacy.net Хищник. Съемки

Фантастический боевик «Хищник» вышел в 1987 году. Фильм был снят кинокомпанией 20th Century Fox по сценарию братьев Джима и Джона Томаса. В настоящее время права на франшизу «Хищник» принадлежат корпорации Disney, выкупившей студию 20th Century Fox в 2017 году.

Братья Томасы намерены воспользоваться положениями американского законодательства, согласно которому авторы могут отозвать права на свои произведения после определённого периода времени. Как правило, этот период составляет 35 лет, а права на фильм «Хищник» были переданы 20th Century Fox в 1986 году. Таким образом, права на «Хищника» могут быть отозваны уже в 2021 году.

Издание отмечается, судебное разбирательство далеко от завершения. Интересы братьев Томасов представляет специалист по делам о прекращении авторских прав Марк Тоберофф. В частности, ранее он представлял автора сценария «Пятницы, 13-го».