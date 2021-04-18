Монреаль, Канада, , 10:10 — REGNUM Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась в пользу гостей со счетом 0:4.

В составе победителей забитыми шайбами отметились российский защитник «Оттавы» Артем Зуб (4-я минута), оформивший в матче дубль Дрейк Батерсон (34-я и 56-я, в большинстве) и российский нападающий Никита Зайцев (56-я, в пустые ворота).

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов, а также российский нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Оттава», проигравшая прошлый матч, 20 апреля встретится с клубом «Калгари Флэймз». «Монреаль» потерпел второе подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Эдмонтон Ойлерз».