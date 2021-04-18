Новочеркасск, Ростовская область, , 09:29 — REGNUM Авария, которая ранним утром 18 апреля произошла в Новочеркасске, унесла жизни пятерых подростков. На месте происшествия продолжают работать следователи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

На месте ДТП в Новочеркасске УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области

По имеющейся информации, ДТП произошло в переулке Машиностроительный в 4:36 мск. Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, допустил съезд в левый резерв дороги с последующим наездом на дерево, уточнил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Александр Мухин. В результате аварии водитель и четыре пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё один пассажир иномарки получил травмы и был госпитализирован в БСМП Новочеркасска.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и условия, сопутствующие совершения ДТП. По предварительным данным, погибшие были несовершеннолетними.

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