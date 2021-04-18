Львов, Украина, 18 апреля, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Львовский журналист Станислав Безушко заявил, что большинство украинского общества не готово идти на фронт и «воевать» с Россией. Об этом представитель украинского СМИ написал в своей статье «Не моя война», опубликованной изданием Zaxid.net.

Чтение или политика (1821-1823) (Мадрид, Прадо)

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"С начала войны в 2014-м году мы живем в плену своего патриотизма и готовности пожертвовать всем ради Украины. С одной стороны, мы все больше осознаем ситуацию, а с другой — не готовы быть активными участниками событий. «Активными» — это не писать у себя на странице: «Путин убийца», а брать оружие в руки…», — пишет журналист.

По словам представителя украинского средства массовой информации, готовность украинского общества «к сопротивлению» можно описать фразой «надо валить из этой страны», которую недавно выразила в переписке депутат от фракции «Слуга народа» Анна Колесник.

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«Есть те, кто может уехать прочь или знает, как это сделать быстро, есть те, что скажут: «война — это политические игры», а кто-то все-таки поедет защищать. Лично у меня складывается впечатление, что последних будет значительно меньше…», — пояснил он.

Он также отметил, что в определенный момент на Украине военные и все, кто им помогал были отделены от остальной части общества.

«В определенный момент мы очень значительно отделили военных и всех, кто активно им помогал, от общества. Мы сделали войну и помощь чем-то высоким, священным, а не долгом каждого из нас», — пояснил журналист.

По его словам, отдавая войну на откуп лишь части общества, лишь констатируют неспособность осознать, что война — это дело каждого.

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«В то же время, отдавая войну на откуп части общества, мы констатируем свою неспособность осознать, что это дело каждого. Эта неготовность нести ответственность за свою страну приводит к поиску тех, кто спасет, лишь бы не действовать самим… Мы постоянно ищем, на кого возложить ответственность за нашу защиту… Сейчас уже Байдена многие из нас считают спасителем и тем, кто должен защитить Украину. И, конечно, постоянной панацеей выступает НАТО», — добавил он.

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Безушко также отметил, что по одним из последних данных социологических исследований, проведенных на Украине, 77% опрошенных считают высокой или средней вероятность полномасштабного военного вторжения России на украинскую территорию. Но вместе с тем, как отметил журналист, у военкоматов не наблюдаются очередей.

«Семьдесят семь процентов украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России на Украину как высокую или среднюю. Однако у комиссариатов нет очередей из желающих провести сборы резервистов или территориальной обороны и поехать на полигон восстановить умения и навыки…», — добавил он.

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