Атланта, США, , 09:31 — REGNUM Американский боксер и видеоблогер Джейк Пол победил нокаутом бывшего чемпиона организации Bellator, бойца смешанного стиля (ММА) и своего соотечественника Бена Аскрена в поединке, проходившем по правилам бокса в Атланте (США). Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уже в начале первого раунда Пол прижал своего оппонента к канатам и нанес ему точный прямой правый в челюсть, чем потряс Аскрена, а затем провел ему точный правый нижний и правый боковой, после чего экс-чемпион Bellator отправился на пол ринга.

Отметим, это третья победа 24-летнего ни разу непобежденного Джейка Пола в его карьере. Бен Аксрен впервые выступил на профессиональном боксерском ринге.