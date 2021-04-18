Оренбург, , 09:23 — REGNUM Штатный район посадки возвращаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Орёл» будет расположен недалеко от города Оренбург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Роскосмоса.

Место посадки разрабатываемого космического корабля было выбрано на этапе эскизного проектирования. Выбранный район расположен в Беляевском районе Оренбургской области в 64,5 километрах к юго-востоку от Оренбурга.

В штатном районе посадки Роскосмос создаст специальный комплекс для первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого корабля. Планируется, что это место будет использоваться для посадки «Орла» как при орбитальный полётах, так и при миссиях за пределы околоземной орбиты.

Космический корабль «Орёл» призван заменить используемые в настоящее время пилотируемые корабли серии «Союз». При этом «Орёл» сможет использоваться и для полётов за пределы околоземной орбиты, включая экспедиции к Луне.

Первый испытательный запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с кораблём «Орёл» должен состояться в конце 2023 года. Полёт в пилотируемом режиме к Международной космической станции запланирован на 2025 год.

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