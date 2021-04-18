Тампа, США, , 09:25 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обыграл команду «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась в пользу гостей со счетом 3:5.

В составе победителей шайбами отличились Брэндон Монтур (9-я минута), шведский нападающий «Флориды» Патрик Хёрнквист (13-я, в большинстве), Джонатан Юбердо (20-я), Фрэнк Ватрано (38-я) и Энтони Дюклер (60-я, в пустые ворота).

У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт (14-я), словацкий защитник Эрик Чернак (40-я) и Мэтью Жозеф (42-я).

Российский защитник «Лайтинг» Михаил Сергачёв, а также российский нападающий «Флориды» Никита Гусев сделали в матче по одной результативной передаче. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский смог отразить 28 из 31 броска по своим воротам, российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский — 27 из 32.

Отметим, в следующем матче «Флорида», проигравшая прошлый матч, 20 апреля встретится с клубом «Коламбус Блю Джекетс». «Тампа» выиграла прошлую встречу и в этот же день сыграет с командой «Каролина Харрикейнз».