Новочеркасск, Ростовская область, , 08:53 — REGNUM В Ростовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщают местные СМИ.

ДТП произошло в Новочеркасске с участием легкового автомобиля. За рулев транспортного средства находился подросток, по всей видимости он не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево.

Всего в машине находились шесть человек, пятеро из них погибли.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.