Новочеркасск, Ростовская область, 18 апреля 2021, 08:53 — REGNUM В Ростовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщают местные СМИ.
ДТП произошло в Новочеркасске с участием легкового автомобиля. За рулев транспортного средства находился подросток, по всей видимости он не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево.
Всего в машине находились шесть человек, пятеро из них погибли.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.