Новочеркасск, Ростовская область, 18 апреля, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщают местные СМИ.

Republica ДТП

ДТП произошло в Новочеркасске с участием легкового автомобиля. За рулем транспортного средства находился подросток, по всей видимости, он не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево.

Всего в машине находились шесть человек, пятеро из них погибли.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.