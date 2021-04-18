Пекин, , 08:52 — REGNUM Страной с наибольшим объёмом закупок оборудования для производства электронных устройств по итогам 2020 года впервые стал Китай. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на данные отраслевой ассоциации производителей электроники SEMI.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным SEMI, в 2020 году глобальный объём закупок оборудования для производства полупроводников составил рекордные $71,2 млрд, что на 19% выше показателей предыдущего года. Росту объёмов закупок способствовала пандемия новой коронавирусной инфекции, подстегнувшая спрос на компьютеры и другие электронные устройства.

Наибольшая часть закупок оборудования для производства полупроводников — на сумму $18,72 млрд — пришлась на компании из Китая. Вторым по объёму закупок с показателем в $17,15 млрд стал Тайвань. Южнокорейские организации закупили оборудования на $16,08 млрд.

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